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        Fethiye'de 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:46
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        Fethiye'de 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki Yasin İlban'a (29) çarpan otomobil sürücüsü İ.M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil dün, Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki İlban'a çarpmıştı. Kazada, İlban kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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