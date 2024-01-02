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        Muğla'da otomobille çarpışarak kanala düşen iki motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına düşen iki motosikletteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:21 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:27
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        Muğla'da otomobille çarpışarak kanala düşen iki motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına düşen iki motosikletteki 3 kişi yaralandı.

        Kadir Canözü'nün kullandığı 48 PP 284 plakalı motosiklet ile Ahmet Ali Uzun idaresindeki 48 BAU 98 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden Sami S. yönetimindeki 35 CSG 27 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmasının etkisiyle iki motosiklet de sulama kanalına düştü. Kazada, motosiklet sürücüleri ile yolcu Osman İlter yaralandı.

        Kanaldan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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