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        Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:23
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        Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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