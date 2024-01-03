Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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