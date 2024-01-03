Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 22:09 Güncelleme: 03.01.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        4. kattan otomobilin içine düştü
        4. kattan otomobilin içine düştü
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Babası oğlunu öldürdü!
        Babası oğlunu öldürdü!
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı

        Benzer Haberler

        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz'den Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli...
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz'den Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli...
        Babadağ'dan geçen yıl 233 bin 314 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşti
        Babadağ'dan geçen yıl 233 bin 314 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşti
        Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi
        Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi
        Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyo...
        Muğla'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyo...
        Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı