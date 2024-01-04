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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:58
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

        Ekipler, belirledikleri 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekiplerin bir adresteki kargo paketinde yaptığı aramada ise kutuda ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulunması dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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