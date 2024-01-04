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        Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:44
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        Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Durdurulan lastik botlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yine Bodrum açıklarında, can salı ve lastik botta da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler yeniden bölgeye gönderildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı ve lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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