Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da "Turistik Bodrum Haritası" için iş birliği protokolü imzalandı

        Bodrum Belediyesi'ne ait "Turistik Bodrum Haritası"nın Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından kullanılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:48 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da "Turistik Bodrum Haritası" için iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum Belediyesi'ne ait "Turistik Bodrum Haritası"nın Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından kullanılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon katıldı.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras , turistik Bodrum haritasında, Bodrum Yarımadası'nın her noktasına yer vermeye çalıştıklarını belirtti.

        İnsanların bu haritayı incelediklerinde Bodrum'un tarihi ve doğal değerleriyle ne kadar zengin bir yarımada olduğunu göreceklerine dikkati çeken Aras, "Mavi bayraklı plajlardan terkedilmiş köylere, tarihi Leleg kentlerinden günümüz mahallelerine, mandalina bahçelerinden su sarnıçlarına, değirmenlere kadar pek çok bilgiyi haritada işleyerek güncel bir Bodrum rehberi oluşturduk." dedi.

        BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, harita ile Bodrum turizmine katkı vermeyi amaçladıklarını kaydetti. Kocadon, bu çalışmayla yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlere iyi bir katkı yapacaklarını ifade etti.

        Protokol ile Bodrum Belediyesince hazırlanan turistik Bodrum haritası, BODTO tarafından kentin tanıtımını yapmak amacıyla kullanılabilecek.

        Türkçe ve İngilizce olarak 100 bin adet basılan harita, Bodrum Belediyesi ve BODTO'nun internet sitelerinde de yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
        İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 32 kaçak kurtarıldı, 45 kaçak yakalandı
        Bodrum'da 32 kaçak kurtarıldı, 45 kaçak yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda ayakkabıya gizlenmiş esrar ele geçirildi;...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda ayakkabıya gizlenmiş esrar ele geçirildi;...
        Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı
        Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Muğla'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Muğla'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi