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        Bodrum FK, Furkan Apaydın'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin Nazilli Belediyespor forması giyen Furkan Apaydın ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:09 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:09
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        Bodrum FK, Furkan Apaydın'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin Nazilli Belediyespor forması giyen Furkan Apaydın ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Apaydın'ın bu sezon 15 maçta forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdiği, oyuncunun Antalya'da düzenlenen Bodrum FK'nın kampına katıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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