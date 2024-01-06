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        Bodrum FK, Eray Akar'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden HES İlaç Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:36
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        Bodrum FK, Eray Akar'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden HES İlaç Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Akar'ın bu sezon 12 maçta forma giydiği, futbolcunun Antalya'daki kampa katıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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