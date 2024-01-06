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        Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor maçına hazır

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:03
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        Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor maçına hazır
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, Ahmet Çakı yönetiminde üst üste iki haftadır aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekleyerek ligin ilk yarısını kapatmak istiyor.

        Takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, başantrenör değişikliğinden sonra oynadıkları iki maçı da kazandıklarını hatırlattı.

        Sezon boyunca evlerinde birçok maçı kazanma noktasına getirip kazanamadıklarını belirten 40 yaşındaki basketbolcu, "Ahmet hocamla iyi bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bunun neticesinde de galibiyetler aldık. Alt sıralarda bence hak etmediğimiz bir noktadaydık, iki galibiyetle biraz olsun ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

        Yarın oynanacak maçın da çok önemli olduğunu vurgulayan Erkan Veyseloğlu, taraftarın desteğiyle bu karşılaşmayı da kazanıp 3'te 3 yapmak istediklerini ifade etti.

        İkinci yarının başında sırasıyla Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Türk Telekom ile başlayan bir maç yoğunluklarının olacağını anlatan Erkan Veyseloğlu, "Dilerim o maçlara gelene kadar Aliağa maçını kazanıp sonrasında da ikinci yarıyı iyi bir şekilde değerlendirip önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Oyunculardan Amar Alibegovic de Ahmet Çakı'nın gelişiyle takımın farklı bir enerji kazandığını belirtti.

        Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Çağdaş Bodrumspor, 14'üncü sırada yer alıyor.

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