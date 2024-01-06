Muğla'da yol kenarına atılan bozuk ve küflenen sucuklar imha adildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarına kimliği belirsiz kişilerce atılan bozulmuş ve küflenmiş sucuklar ekiplerce imha edildi.

Menteşe Düğerek mevkiinde yol kenarında çok sayıda bozulmuş sucuk olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Menteşe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bozulmuş ve küflenmiş halde buldukları yaklaşık 100 kilo sucuğu imha etti.

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