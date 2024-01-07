Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Menteşe

Hakemler:Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör

Çağdaş Bodrumspor: Artis 10, Can Uğur Öğüt, Warren 9, Alibegovic 7, Ahmet Fatih Cantitiz, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu 3, Moore 8, Ahmet Düverioğlu 6, Cavit Ege Havsa 2, Johnson 17

Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan, Thomas 18, Efianayi 25, Starks 10, Yunus Emre Sonsırma, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 4, Simmons 6, Aldridge 12, Anıl Osman Cevahir

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-45

3. Periyot: 53-58

MUĞLA

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