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        Bodrum açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:04 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:08
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        Bodrum açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot ve fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36, motor arızası yaptığı belirlenen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Bodrum açıklarında farklı zamanda durdurulan, içerisinde göçmen kaçakçısı olabileceği değerlendirilen bir fiber karinalı lastik bottaki 2 şüpheli gözaltına aldı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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