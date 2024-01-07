Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Karaağaç Mahallesi'ndeki kayalıklarda keçi ve yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi yönlendirildi.

Ekip, yaklaşık 40 metre uçuruma halat yardımıyla inerek, keçi ile yavrusunu kurtardı.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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