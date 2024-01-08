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        Marmaris'te 15. MIYC Kış Trofesi yarışları, 20 Ocak'ta başlayacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 20 Ocak'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:22
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        Marmaris'te 15. MIYC Kış Trofesi yarışları, 20 Ocak'ta başlayacak
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 20 Ocak'ta başlayacak.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 5 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 20-21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkencinin katılacağı belirtildi.

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