Fethiye'de konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik hakkında bilgilendirme yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, konuşan FTSO Başkanı Osman Çıralı, villa turizmi ve konutların turizm amaçlı kullanılmasıyla ilgili yapılan yasal düzenlemenin bölgeyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Etkinliğin, konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikle getirilen düzenleme ile belirsizliğin açıklığa kavuşması için düzenlendiğini ifade eden Çıralı, "TÜRSAB, Otelciler Birliği, Esnaf Odası, Emlakçılar Derneği de konunun önemli paydaşları. Dolayısıyla hem üyelerimizden hem de ilgili paydaşlarımızın üyelerinden yoğun talep geldiği için bu toplantımızı damız binası yerine Kültür Merkezi'nde düzenledik." dedi.

Daha sonra, Fethiye Turizm Danışma Bürosu Müdürü Saffet Dündar, katılımcılara, yönetmeliğin uygulamasına ilişkin detaylı bilgi verdi ve gelen soruları cevaplandırdı.

Toplantının sonunda Dündar'a teşekkür eden Çıralı, "Saffet müdürümüze değerli paylaşımları için teşekkür ediyorum. Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik problem yaşanmaması amacıyla toplantıda katılımcılarımızdan gelen talep ve önerileri rapor haline getirerek, ilgili bakanlıklarla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.