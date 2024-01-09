Muğla'da 160 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Marmaris'te bir işyerinin deposunda yaklaşık 160 bin şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiyle ilgili çalışma başlattı.

Beldibi Mahallesi'nde bir işyerinin deposunda arama yapan ekipler, 159 bin 744 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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