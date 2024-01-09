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        Muğla'da 160 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

        Marmaris'te bir işyerinin deposunda yaklaşık 160 bin şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:32
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        Muğla'da 160 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
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        Marmaris'te bir işyerinin deposunda yaklaşık 160 bin şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiyle ilgili çalışma başlattı.

        Beldibi Mahallesi'nde bir işyerinin deposunda arama yapan ekipler, 159 bin 744 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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