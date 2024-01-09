Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.