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        Muğla'da sağanak etkili oluyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:38
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        Muğla'da sağanak etkili oluyor
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Menteşe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

        Heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

        İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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