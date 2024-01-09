Fethiye'de adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde adada rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şövalye Adası'nda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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