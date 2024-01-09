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        Fethiye'de adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde adada rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:18
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        Fethiye'de adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde adada rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şövalye Adası'nda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

        Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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