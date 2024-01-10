Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi karla kaplandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi karla kaplandı.
Bölgede iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'da kara dönüştü. Yamaç paraşütü merkezinin de yer aldığı dağın zirvesinde beyaz örtü oluştu.
İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki dağın karla kaplı manzarası kent merkezinden de görüldü.
Babadağ'ın zirvesindeki beyaz örtüyü gören ilçe sakinleri, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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