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        Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:17
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        Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi karla kaplandı.

        Bölgede iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'da kara dönüştü. Yamaç paraşütü merkezinin de yer aldığı dağın zirvesinde beyaz örtü oluştu.

        İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki dağın karla kaplı manzarası kent merkezinden de görüldü.

        Babadağ'ın zirvesindeki beyaz örtüyü gören ilçe sakinleri, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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