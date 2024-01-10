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        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:31
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        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Akbıyık, mesajında, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basının, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu bildirdi.

        Gazeteciliğin bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla topluma haber ve bilgi akışı sağlama gibi önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu bakımdan bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla toplumsal değerlerimize saygılı, kişi hak ve özgürlüğünü gözetme ilkesiyle kamuoyunu tarafsız, doğru habere ulaştırmak tüm basın mensuplarımızın daima temel amacı olmalıdır. Basınımızın bu ilkeleri her zaman göz önünde bulunduracağına olan inancım tamdır. Diğer yandan hem ülkemiz hem de dünya turizminde önemli bir yere sahip olan ilimiz açısından baktığımızda ilimizin tanıtımı ve turizme yapılan katkı nedeniyle basın çalışanlarının çalışmaları bizim için ayrı bir değere sahiptir."

        Akbıyık, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine çalışmalarıyla katkıda bulunan basın mensuplarının günün kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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