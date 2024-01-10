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        Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'de deniz suyu turkuaz renk aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:30
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        Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'de deniz suyu turkuaz renk aldı.

        İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.

        Turkuaza dönüşen suyun rengi dron ile havadan görüntülendi.

        Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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