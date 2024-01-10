Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'de deniz suyu turkuaz renk aldı.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.

Turkuaza dönüşen suyun rengi dron ile havadan görüntülendi.

Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.

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