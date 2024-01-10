Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mete, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi, bilgiye ulaşması ve düşüncelerini duyurması açısından ülkedeki en etkili araçlardan birisi olduğunu belirtti.

        Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan medya kuruluşlarımızın, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazetecilerimizin ve bu vesileyle tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
        Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
        Datça'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Datça'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Marmaris-Datça kara yolunda heyelan meydana geldi
        Marmaris-Datça kara yolunda heyelan meydana geldi
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü
        Fethiye'deki Babadağ'ın zirvesi beyaza büründü
        Fethiye'de adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye'de adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye