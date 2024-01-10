Bodrum FK, Ahmet Aslan'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 forması giyen Ahmet Aslan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 forması giyen Ahmet Aslan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aslan'ın bu sezon 18 maçta forma giydiği ve bir kez fileleri havalandırdığı aktarıldı.
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