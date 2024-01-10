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        Bodrum FK, Ahmet Aslan'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 forması giyen Ahmet Aslan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:44
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        Bodrum FK, Ahmet Aslan'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 forması giyen Ahmet Aslan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aslan'ın bu sezon 18 maçta forma giydiği ve bir kez fileleri havalandırdığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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