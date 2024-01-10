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        Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı kadrosuna kattı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:50
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        Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı kadrosuna kattı
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak Afyonspor forması giyen sol bek Ali Mert Aydın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Somaspor, Altınordu, Diyarbekirspor, Belediye Kütahyaspor ve Afyonspor gibi birçok kulübün formasını terleten Ali Mert Aydın'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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