Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı kadrosuna kattı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı transfer etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ali Mert Aydın'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak Afyonspor forması giyen sol bek Ali Mert Aydın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Somaspor, Altınordu, Diyarbekirspor, Belediye Kütahyaspor ve Afyonspor gibi birçok kulübün formasını terleten Ali Mert Aydın'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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