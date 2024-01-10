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        Bodrum'da ciple otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ciple otomobilin karıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 22:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:59
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        Bodrum'da ciple otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ciple otomobilin karıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kerem Ege Ş'nin kullandığı 48 EG 620 plakalı cip, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette kara yoluna çıkmaya çalıştığı belirtilen Gökhan A. idaresindeki 48 ABL 842 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Lastiği çıkarak ters dönen cipin sürücüsü ile diğer araçtaki yolcular Bilen A. ile 5 yaşındaki Furkan Ali A. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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