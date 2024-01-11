MSKÜ Rektörü Kaçar, gazetecilerle bir araya geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

Rektör Kaçar, MSKÜ Kampüsünde ulusal ve yerel basın temsilcileri ile yemekte buluştu.

Basın mensuplarının gününü kutlayan Kaçar, toplumun haber alma hakkını savunmak adına, her türlü zorluğa göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştıran gazetecilerin gününü kutladı.

Kaçar, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

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