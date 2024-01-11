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        MSKÜ Rektörü Kaçar, gazetecilerle bir araya geldi

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:06
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        MSKÜ Rektörü Kaçar, gazetecilerle bir araya geldi
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

        Rektör Kaçar, MSKÜ Kampüsünde ulusal ve yerel basın temsilcileri ile yemekte buluştu.

        Basın mensuplarının gününü kutlayan Kaçar, toplumun haber alma hakkını savunmak adına, her türlü zorluğa göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştıran gazetecilerin gününü kutladı.

        Kaçar, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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