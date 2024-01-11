Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:09 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda S.Z. ile B.B gözaltına alındı.

        Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Fenerbahçe, Bonucci'yi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Bonucci'yi resmen açıkladı!
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler: 7 gözaltı
        Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler: 7 gözaltı
        Bodrum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
        Muğla'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
        Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Türk'ten "sahte bal" uyarısı:
        Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Türk'ten "sahte bal" uyarısı:
        MSKÜ Rektörü Kaçar, gazetecilerle bir araya geldi
        MSKÜ Rektörü Kaçar, gazetecilerle bir araya geldi
        Fethiyespor'dan sol bek takviyesi
        Fethiyespor'dan sol bek takviyesi