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        Bodrum'da satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı öne sürülen 7 kişi yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı ileri sürülen 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 23:00 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:19
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        Bodrum'da satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı öne sürülen 7 kişi yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, satıcıları darbedip hayvanlarını aldığı ileri sürülen 7 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun'da yaşayan Recep Tahir G, Hakan E. ve Sefa E, 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a getirdi.

        Üç kişi, satış için anlaştıkları şahıslarla Türkbükü Mahallesi'nde buluştu. Müşteri gibi davranan şüpheliler, mandıraların Cennet Koy mevkisinde bulunduğunu belirterek satıcıları buraya yönlendirdi.

        Satıcılar daha sonra geldikleri bölgede kendilerini karşılayan grup tarafından darbedildi. Burada hayvanları kendi araçlarına yükleyen şüpheliler bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güvercinlik'te yapılan çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Öte yandan 14 buzağı sahiplerine teslim edildi. Diğer 2 buzağının telef olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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