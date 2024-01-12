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        Sarıkamış şehitleri Bodrum'da anıldı

        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:54
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        Sarıkamış şehitleri Bodrum'da anıldı
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        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

        İlçede Bodrum Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Neyzen Tevfik Caddesi ile Bodrum Belediye Meydanı güzergahında yapıldı.

        "Bu toprakta izin var" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, yaklaşık 120 metrelik Türk bayrağını taşıdı.

        Hediye edilen ay yıldızlı atkılar ve Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, Bodrum Belediye Meydanı'nda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programda İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı eşliğinde şehitler için dua edildi.

        Program, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk'un günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrencilerin şiir okuması ardından da çorba ve lokma ikramının yapılmasının ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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