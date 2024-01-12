Muğla'da batma tehlikesi geçiren tekne ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alması nedeniyle batma tehlikesi geçiren tekne, ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda bağlı "Mandalina" isimli tekne henüz bilinmeyen nedenle su alarak batmaya başladı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler motorlu pompa ve kovalarla suyu tahliye ederek tekneyi batmaktan kurtardı.

Teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu öğrenildi.

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