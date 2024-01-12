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        Muğla'da batma tehlikesi geçiren tekne ekiplerce kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alması nedeniyle batma tehlikesi geçiren tekne, ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 22:00 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:00
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        Muğla'da batma tehlikesi geçiren tekne ekiplerce kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alması nedeniyle batma tehlikesi geçiren tekne, ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda bağlı "Mandalina" isimli tekne henüz bilinmeyen nedenle su alarak batmaya başladı.

        Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler motorlu pompa ve kovalarla suyu tahliye ederek tekneyi batmaktan kurtardı.

        Teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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