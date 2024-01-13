Stat:Bodrumİlçe

Hakemler: Yunus Dursun, Oğuz Terzi, Egemen Savran

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 74 Halil İbrahim Sevinç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Omar Imeri (Dk 83 Ali Eren İyican), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk. 63 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 74 Haqı Osman), Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 83 Eray Akar)

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Çekdar Orhan, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 84 Muhammet Turan), Kadir Seven, Mehmet Keskin, Enishan Ceylan (Dk. 84 Kasım Alperen Köşker), Ahmet Lütfü Kara (Dk. 46 Mert Han Kurt), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 81 Burak Çoban, Dk. 85 Samet Yalçın (Bodrum FK)

Sarı kart: Dk. 25 Mehmet Keskin, Dk. 63 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor), Dk. 63 Musah Mohammed, Dk. 79 Furkan Apaydın (Bodrum FK)

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