Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da yangın çıkan evden 2 kedi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da yangın çıkan evden 2 kedi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dirmil Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan 2 kedi yaralı olarak kurtarıldı.

        Kediler, ekiplerin müdahalesinin ardından veterinere götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Muğla'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Çağdaş Bodrum Spor - Fenerbahçe: 92-93
        Çağdaş Bodrum Spor - Fenerbahçe: 92-93
        Yangında evde mahsur kalan 2 kediyi itfaiye kurtardı
        Yangında evde mahsur kalan 2 kediyi itfaiye kurtardı
        Muğla'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Muğla'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Bodrum FK'nın keyfi yerinde
        Bodrum FK'nın keyfi yerinde