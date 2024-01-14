Bodrum'da yangın çıkan evden 2 kedi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dirmil Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan 2 kedi yaralı olarak kurtarıldı.
Kediler, ekiplerin müdahalesinin ardından veterinere götürüldü.
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