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        Bodrum'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin bar kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:00
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        Bodrum'da otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin bar kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki apart otelin havuz kısmındaki barda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum itfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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