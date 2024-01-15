Bodrum'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin bar kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin bar kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki apart otelin havuz kısmındaki barda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum itfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.
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