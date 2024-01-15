Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-15 Ocak'ta il genelinde düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.