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        Muğla'da kumarhaneye dönüştürülen dairede kumar oynayan 30 kişiye para cezası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kumarhaneye dönüştürülen dairede kumar oynayan 30 kişiye toplam 192 bin 750 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:55
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        Muğla'da kumarhaneye dönüştürülen dairede kumar oynayan 30 kişiye para cezası
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kumarhaneye dönüştürülen dairede kumar oynayan 30 kişiye toplam 192 bin 750 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepe Mahallesi'nde bir dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını tespit etti.

        Daireye düzenlenen baskında 30 kişi kumar oynarken yakalandı.

        Kumar oynayan kişilere toplam 192 bin 750 lira ceza yazıldı, dairenin sahibi ile kumar oynattığı tespit edilen şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kumarda kullanılan iskambil kağıtları, pullar ve toplar ile masalardaki paralara el konuldu.

        Daireye giden yollar ile dairenin girişine kamera konularak polis baskınına karşı tedbir alındığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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