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        Fethiye'de kahve satan çocuklar elde ettikleri geliri Filistin'deki çocuklara gönderdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup öğrenci, Gazze'de yaşayan çocuklara destek amacıyla kahve satışından elde ettikleri geliri, Kızılay'a teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:20
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        Fethiye'de kahve satan çocuklar elde ettikleri geliri Filistin'deki çocuklara gönderdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup öğrenci, Gazze'de yaşayan çocuklara destek amacıyla kahve satışından elde ettikleri geliri, Kızılay'a teslim etti.

        İlçede öğrenim gören orta okul öğrencileri, ailelerinin de desteğiyle Beşkaza Meydanı'na kahve satışı yaptı.

        Öğrenciler, satışından elde ettikleri geliri Filistin'deki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay Fethiye Şubesi'ne teslim etti

        Bağışın, Filistin'e gönderildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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