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        TOBB'un Genç Girişimciler Kurulu Fethiye'de bir araya geldi

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Muğla İcra Komitesi, ocak ayı olağan toplantısı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:18
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        TOBB'un Genç Girişimciler Kurulu Fethiye'de bir araya geldi
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Muğla İcra Komitesi, ocak ayı olağan toplantısı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) gerçekleştirildi.

        Meğri Salonu'nda düzenlenen toplantı öncesi TOBB GGK Muğla İcra Komitesi Başkanı Berke Altınsoy, İcra Komitesi üyeleri ve Genç Girişimciler Kurulu Fethiye temsilcileri, FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra, FTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Uysal ve FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu ile bir araya geldi.

        Hıra, Muğla genelinden genç girişimcileri Fethiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Genç girişimciler kurullarına TOBB bünyesinden de yoğun destek verildiğini vurgulayan Hıra, oda olarak her zaman genç girişimcilerin yanında yer almayı sürdüreceklerini kaydetti.

        FTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Uysal ise genç girişimcilerden çıkacak fikirlerin FTSO başta olmak üzere Muğla odaları ve borsasına yol gösterici nitelikte olduğunu söyledi.

        Genç beyinlerin fikir üretme konusunda çok daha başarılı olduğunu anlatan Uysal, kurullarda üretilen fikirlere destek olma konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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