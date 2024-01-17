Muğla'da geçen yıl 118 bin 971 hastaya acil sağlık hizmeti verildi

Muğla'da 2023 yılında, 118 bin 971 hastaya acil sağlık hizmeti sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına bildirilen vakalara hızla müdahale edildi.

Kentsel ulaşım oranı 10 dakika olarak değerlendirilen vakaya ulaşımında yüzde 97, kırsal ulaşım oranı 30 dakika olarak değerlendirilen vakaya ulaşım oranında ise yüzde 95 gibi yüksek bir ulaşım oranı sağlandı. Muğla'nın kentsel ve kırsal tüm bölgelerinde hızlı ve etkin acil sağlık hizmeti sunuldu.

18 bin 236 evde sağlık hizmeti verilen kentte, tüm branşlarda 113 bin 152 ameliyat, 19 organ nakli gerçekleştirildi. Hastanelerin acil servislerinde geçen yıl 1 milyon 485 bin 354 başvuru karşılandı. Hastane ve polikliniklerde ise 8 milyon 972 bin 982 muayene hizmeti verildi.

Muğla'da 13 bin 809 hasta il içindeki hastaneler arasında sevk edilirken, 1360 hastanın da il dışındaki hastanelere nakli sağlandı. Toplamda ise 118 bin 971 hastaya acil sağlık hizmeti verildi.