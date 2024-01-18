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        Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk, ekiplerin arama çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:17
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        Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk, ekiplerin arama çalışması sonucu bulundu.

        Çocuğun Kargı Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH ekipleri sevk edildi.

        Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun gittiği yönü tespit etti. Çocuk, yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda aynı mahalledeki bir evin bahçesindeki koltukta uyurken bulundu.

        Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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