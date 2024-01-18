Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da yağışın ardından sahilde kirlilik oluştu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan yağışların ardından derelerden sürüklenen atıklar sahilde birikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da yağışın ardından sahilde kirlilik oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan yağışların ardından derelerden sürüklenen atıklar sahilde birikti.

        İlçede iki gündür aralıklarla devam eden yağış sonrasında dere yataklarında biriken ve Gümbet Plajı'na sürüklenen çöpler, kirliliğe neden oldu.

        Belediye ekiplerince, çoğunluğu plastik ve katı atıktan oluşan çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Otomobilini yol kenarına park eden sürücü ile arkadaşına kamyonet çarptı: 1...
        Otomobilini yol kenarına park eden sürücü ile arkadaşına kamyonet çarptı: 1...
        Bodrum'da sağanak sonrası sahiller çöple doldu
        Bodrum'da sağanak sonrası sahiller çöple doldu
        Türkiye Tekvando Şampiyonası Muğla'da yapılıyor
        Türkiye Tekvando Şampiyonası Muğla'da yapılıyor
        Muğla´da 15 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Muğla´da 15 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bodrum FK son anda yıkıldı
        Bodrum FK son anda yıkıldı