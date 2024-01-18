Bodrum'da yağışın ardından sahilde kirlilik oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan yağışların ardından derelerden sürüklenen atıklar sahilde birikti.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden yağış sonrasında dere yataklarında biriken ve Gümbet Plajı'na sürüklenen çöpler, kirliliğe neden oldu.

Belediye ekiplerince, çoğunluğu plastik ve katı atıktan oluşan çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.