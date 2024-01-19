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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:19
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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Karaçulha Mahallesi'ndeki eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda S.C.U. (22) ile P.K. (24) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan P.K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.C.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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