Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Durdurulan lastik botlarda 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bodrum'un Çelebi Adası üzerinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından ada üzerindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yüksek kar vaadiyle dolandırdılar
        Yüksek kar vaadiyle dolandırdılar
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama 
        Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama 
        'Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin TL ceza
        'Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin TL ceza
        Bodrum'da karaya vuran yaralı yunus kurtarılamadı
        Bodrum'da karaya vuran yaralı yunus kurtarılamadı
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı
        Muğla'da horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin 950 lira ceza uygulandı
        Muğla'da horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin 950 lira ceza uygulandı
        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ilçe ziyaretler...
        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ilçe ziyaretler...