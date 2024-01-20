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        Bodrum'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:39 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:55
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        Bodrum'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yalıkavak Bodrum kara yolu Yakaköy mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilmeyen 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen 48 AOY 737 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

        İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Motosikletteki yaralı Cüneyt Y. de ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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