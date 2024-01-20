GÜNCELLEME - Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yalıkavak Bodrum kara yolu Yakaköy mevkisinde, B.D'nin kullandığı 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cüneyt Y. idaresindeki 48 AOY 737 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosiklet sürücüsü Cüneyt Y. ambulansla kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın bir anda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın da yol kenarında asfalt yapımı için açılan alana savrulduğu görüntülere yansıyor.