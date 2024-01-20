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        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, şehitler için lokma döktürdü

        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Bodrum ilçesinde şehitler için lokma döktürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:15
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        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, şehitler için lokma döktürdü
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        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Bodrum ilçesinde şehitler için lokma döktürdü.

        Dernek Başkanı Sefer Çelik, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen lokma dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada, şehitlerin kendilerini için çok değerli olduğunu belirterek, "Onların, uğruna canlarını feda ettikleri ülkemizi korumak ve yaşatmak için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu lokmaları şehitlerimizin ruhuna armağan ediyoruz." dedi.

        Çelik ayrıca, kendilerini yalnız bırakmayan dernek yönetimi, üyeleri ve Bodrumlulara teşekkür etti.

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