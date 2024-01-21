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        Bodrum'da adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:52
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        Bodrum'da adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çelebi Ada'da bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve dalış timi sevk edildi.

        Ekiplerce kurtarılan 15 düzensiz göçmen limana getirildi.

        Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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