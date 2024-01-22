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        "Bodrum Kitap Günleri" öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi

        Bodrum ilçesinde yapılacak "Bodrum Kitap Günleri" öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:17 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:28
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        "Bodrum Kitap Günleri" öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi
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        Bodrum ilçesinde yapılacak "Bodrum Kitap Günleri" öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Bodrum Belediyesi Kültür AŞ ile Gümüşlük Akademisi Vakfı tarafından 27 Ocak - 3 Şubat'ta Herodot Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlik öncesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

        Toplantıya Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, onur konuğu yazar Latife Tekin, basın mensupları, ilgili birim amirleri ile personeller katıldı.

        Sunucu Banu Tarancı'nın sunumuyla gerçekleşen toplantıda, kitap günleri ile ilgili detaylar paylaşılırken Türkiye'nin dört bir yanından yayıncı ve yazarların ağırlanacağı etkinlikte edebiyat, kültür ve sanat dolu günlerin yaşanacağı belirtildi.

        Ekolojik duyarlılık yaratmak amacıyla "Doğayı okumak" temasıyla gerçekleşecek etkinliklerde söyleşiler, belgeseller, tiyatro ve kitap okumayı teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek.

        Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Başkan Ahmet Aras’ın şehir dışı programı sebebiyle toplantıya katılamadığını belirterek, "Bir toplum kültürle, sanatla ve edebiyatla şekillenir. Bodrum Belediyesi olarak bizler de bu değerli etkinliklerle kentimizin var olan kültürel potansiyeline katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

        Yazar Latife Tekin ise böyle önemli bir etkinliğin her yıl devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

        Tekin'in yanı sıra Nazlı Eray, Şükrü Erbaş, Pelin Batu, Ayşe Kulin, Yekta Kopan, Buket Uzuner, Zeynep Oral gibi yazar ve şairin katılacağı etkinliğin her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

        Etkinlik boyunca Herodot Kültür Merkezi'ne ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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