Muğla'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Çet, maktulün annesi, babası ve akrabalarının yanı sıra Fethiye'deki kadın dernekleri üyeleri de katıldı.

Duruşmada pişman olduğunu ifade eden sanık, "Biz sürekli tartışıyorduk, ben ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, herhangi bir indirim uygulamadı.

Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ise kızının kanının yerde kalmadığını söyledi.

Dava sonrasında açıklama yapan avukat Hayal Özenç, "Sanık yine Sevim'in namusunu sorgulayan bir savunma yaptı. Ama mahkeme bunları dikkate almayarak gereken cezayı verdi." dedi.

- Olay

Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda 24 Ekim 2023'te bulunan cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmiş, eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Özgür Çet, ifadesinde cinayeti anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonetle ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.