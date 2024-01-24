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        Bodrum'da öğretmen ve öğrenciler Filistinli çocuklar için klip çekti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, Filistinli çocuklar için bestelenen şarkıyı söyleyip klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:21
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        Bodrum'da öğretmen ve öğrenciler Filistinli çocuklar için klip çekti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, Filistinli çocuklar için bestelenen şarkıyı söyleyip klip hazırladı.

        Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Sinan İşvaroğlu, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için şarkı yazıp besteledi. "Filistin" adlı şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından çalınıp seslendirildi.

        Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında görüntü çekilerek klip oluşturuldu.

        Klip izleyenlerin beğenisini topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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